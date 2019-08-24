وزير الدفاع البرازيلي: أميركا لا تقدم مساعدة ملموسة لمكافحة حرائق "الأمازون"

قال وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تقدم دعماً ملموساً لمكافحة حرائق الغابات، برغم عرض المساعدة الفضفاض الذي قدمة الرئيس دونالد ترامب.

وأبلغ أزيفيدو الصحفيين في مؤتمر صحفي، أنه لم تجر اتصالات أخرى بين البلدين في ما يتعلق بالحرائق التي تستعر في غابات "الأمازون"، بعد عرض المساعدة الذي قدمه ترامب في اتصال هاتفي بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وتحدث ترامب مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الجمعة، ووصف العلاقات التجارية بين البلدين بأنها "أقوى من أي وقت مضى".

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وأضاف على "تويتر": "بعد التحدث إلى بولسونارو، آفاق التجارة المستقبلية بيننا جيدة للغاية وعلاقتنا قوية، ربما أقوى من أي وقت مضى.. قلت له إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في إخماد حرائق غابات الأمازون المطيرة، نحن على استعداد للمساعدة".

وكان الرئيس البرازيلي قال أمس، إنه سيرسل قوات اتحادية مزودة بالمعدات الملائمة لمكافحة الحرائق في غابات الأمازون الاستوائية.

وأضاف بولسونارو في كلمة في التلفزيون البرازيلي، أن الحكومة تدرك جيداً الوضع، وستكافح "الجريمة البيئية" بنفس الطريقة التي تكافح بها الجريمة العادية.