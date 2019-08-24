هيئة الانتخابات التونسية تؤكد استمرار ترشيح القروي للرئاسة رغم اعتقاله

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت، إن قطب الإعلام التونسي نبيل القروي لا يزال مرشحاً في سباق الانتخابات الرئاسية التي تجري الشهر المقبل، رغم إلقاء القبض عليه أمس.

وألقت الشرطة التونسية القبض على القروي بعد أن أمرت محكمة باحتجازه في اتهامات بغسيل الأموال والتهرب الضريبي. وقال حزبه إن احتجازه محاولة لها دوافع سياسية لاستبعاده من سباق الانتخابات.

ورفض مسؤول حكومي هذا الاتهام، وقال إنه شأن قضائي لا علاقة للحكومة به. وقالت هيئة الانتخابات إن القروي ما زال في السباق.

وقال نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن القروي ما زال مرشحاً للرئاسة ما دام وضعه القانوني دون تغيير، ولم يصدر بحقه حكم نهائي.

والقروي (56 عاماً) يملك قناة "نسمة" التلفزيونية، وأحد المرشحين للانتخابات التي تجرى في 15 سبتمبر، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عاماً الشهر الماضي.