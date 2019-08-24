كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض إيراني: نظام الملالي يستخدم إرهاب الحوثي لتحقيق أهدافه في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن علي رضا جعفر زادة إن نظام الملالي يستخدم ميليشيا الحوثي، الذين أنشأهم ويمولهم في المقام الأول، لتحقيق أهدافه في اليمن وبلدان أخرى في المنطقة.

واضاف جعفر زادة، وفقاً لـ "أمريكان نيوز": تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط حيث يعمل دونالد ترامب والبنتاجون على كيفية الرد على الإطاحة بطائرة استطلاع أمريكية كانت تحلق فوق اليمن.

وأضاف المعارض الإيراني أنه من المفاجئ أن نسمع أن المتمردين اليمنيين هم الذين أطاحوا بالطائرة الأمريكية، وليس أسيادهم الإيرانيين.

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وتابع جعفرزاده قائلا: إن ط الطائرة بدون طيار الايرانية ليست لديها القدرة على اسقاط الطائرة الأمريكية في اليمن والمنطقة.

وقال العقيد إيرل براون، المتحدث باسم سنتكوم، المسؤول عن الحرب الجوية على اليمن، لـ أمريكان نيوز إن الإجراءات الاستفزازية التي يتخذها النظام الإيراني لدعم قواته بالنيابة مثل الحوثيين تشكل تهديدًا خطيرًا للمنطقة ولأصدقائنا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون لأمريكان نيوز إن الطائرة بدون طيار الساقطة هي سقطت نتيجة الرمي عليها، وأن البنتاغون يحقق في كيفية إسقاطها.

وأضاف ما يفعله النظام هو لرفع معنويات عناصر الحرس الثوري والإظهار أمام العالم الخارجي بأنه ليس ضعيفًا، لذلك يأتي بهدف استعراض مزيف للقوة للفت أنظار العالم الخارجي.