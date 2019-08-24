كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يلتقي رئيسي وزراء بريطانيا وإيطاليا ومستشارة ألمانيا قبيل قمة "الكبار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، رئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مدينة "بياريتز" الفرنسية.

والتقط ماكرون الصور التذكارية مع الزعماء الأربعة أثناء اجتماعه بهم قبيل افتتاح أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.