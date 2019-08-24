مقتل 12 شخصا في هجوم لـ "بوكو حرام" استهدف قرية في النيجر

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قُتل 12 شخصا اليوم السبت في هجوم شنه مسلحون من جماعة (بوكو حرام) على إحدى قرى بالنيجر.



وقال مسؤول محلي وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الاعتداء الذي استهدف قرية (لامانا) في منطقة جسكيرو وقع مساء أمس".



يذكر أنه تتعرض منطقة جسكيرو، على مدار السنوات الأربع الأخيرة، لهجمات متكررة من قبل مسلحي "بوكو حرام".



وتقع منطقة جسكيرو بجوار منطقة في نيجيريا تعد "مهدا تاريخيا" لجماعة (بوكو حرام) التي أعلنت، في ربيع 2015، ولاءها لتنظيم "داعش".