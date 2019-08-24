استعدادا لمواجهة المحليين.. بلماضي يستدعي 24 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي

وجه جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري لـ24 لاعبا ينشطون في الرابطة المحترفة الجزائرية ، من أجل الدخول في تجمع إعدادي للمنتخب المحلي.

ويأتي استدعاء بلماضي للاعبين المحليين، استعدادا للمواجهة التي تنتظر المحلي الجزائري أمام المنتخب الوطني شتنير القادم، برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحلين، المقرر خوضها في الملاعب الكاميرونية مطلع السنة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الجزائري للعبة، عبر موقعه الرسمي، تغيير موعد انطلاقة المعسكر الإعدادي للخضر، حيث سيبدأ في 26 من الشهر الجاري، عوض 24 منه كما كان مقررا له سلفا، وذلك في مركز تحضير المنتخبات الجزائرية بسيدي موسى.

وضمت قائمة الـ24 لاعبا، أسماء تنشط في أعرق الأندية الجزائرية، على غرار علاتي وليد من مولودية الجزائر، وشريفي رضوان من اتحاد العاصمة، بالإضافة لأسامة بن بوط لاعب شبية القبائل.

يذكر أن الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني المحلي، استدعى 31 لاعبا للتحضير لهذه المواجهة المرتقبة، حيث أقيم تجمع إعدادي مغلق للاعبين المحليين بمركز المعمورة، علما أن المحلي المغربي يحمل لقب آخر نسخة، التي جرت أطوارها بالمغرب، بداية العام الماضي.