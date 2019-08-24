حمد الله يواصل الغياب عن تداريب النصر.. وشكوك حول لحاقه بمباراة السد القطري

باتت الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع فريقه النصر السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أمام السد القطري، الاثنين القادم، على أرضية الملك فهد الدولي بالرياض.

وغاب حمد الله عن التداريب الجماعية للنصر في اليومين الأخيرين، بسبب إصابة تعرض لها الخميس الماضي، على مستوى مفصل القدم، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي ضمك، في إطار أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتأمل مكونات بطل الدوري السعودي، لحاق صاحب 28 عاما بالمباراة الآسيوية، في ظل نجاعته التهديفية في كل المسابقات التي شارك فيها رفقة النصر.

وأحرز حمد الله منذ بداية استحقاقات الموسم الجديد ثلاثة أهداف، بالإضافة لتقديمه تمريرة حاسمة، علما أن أهدافه الثلاثة توزعت بين اثتين في شباك الوحدة الإماراتي برسم ثمن نهائي أبطال آسيا، وهدف في مرمى ضمك في افتتاح الدوري السعودي.