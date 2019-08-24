باتت الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع فريقه النصر السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أمام السد القطري، الاثنين القادم، على أرضية الملك فهد الدولي بالرياض.
وغاب حمد الله عن التداريب الجماعية للنصر في اليومين الأخيرين، بسبب إصابة تعرض لها الخميس الماضي، على مستوى مفصل القدم، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي ضمك، في إطار أولى جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتأمل مكونات بطل الدوري السعودي، لحاق صاحب 28 عاما بالمباراة الآسيوية، في ظل نجاعته التهديفية في كل المسابقات التي شارك فيها رفقة النصر.
وأحرز حمد الله منذ بداية استحقاقات الموسم الجديد ثلاثة أهداف، بالإضافة لتقديمه تمريرة حاسمة، علما أن أهدافه الثلاثة توزعت بين اثتين في شباك الوحدة الإماراتي برسم ثمن نهائي أبطال آسيا، وهدف في مرمى ضمك في افتتاح الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمد الله يواصل الغياب عن تداريب النصر.. وشكوك حول لحاقه بمباراة السد القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.