الحرية والتغيير تُسلم "حمدوك" الإثنين قائمة مرشحيها للوزارات

علمت "العين الإخبارية" أن قوى الحرية والتغيير في السودان ستقوم بتسليم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الإثنين المقبل، قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمناصب التنفيذية في الحكومة الانتقالية.



ومنذ الانتهاء من ترشيحات أعضاء المجلس السيادي الذين أدوا اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، عكفت لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير على دراسة الأسماء المطروحة لشغل الوزارات لاختيار ثلاثة أسماء لكل وزارة.

وكانت وثائق الاتفاق الموقعة بين شركاء المرحلة الانتقالية منحت قوى الحرية والتغيير حق اختيار أعضاء الحكومة التنفيذية الذين يشترط أن يكونوا من الكفاءات غير الحزبية.

وقال مصدر في لجنة الترشيحات إن اللجنة أكملت أكثر من 90% من مهامها، وما زالت اجتماعاتها مستمرة على أن تكتمل عملية الترشيحات خلال ساعات.

وأكد أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير سينعقد صباح غد الأحد للتداول حول الأسماء المرشحة لحسم القائمة النهائية.

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وأضاف "قائمة الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية ستسلم إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك صباح الإثنين بواسطة اللجنة، وسيقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء حكومته من بينهم".

وأوضح أن الكتل المكونة لقوى الحرية والتغيير قامت باختيار الأسماء المرشحة لشغل الوزارات بواقع مرشحين اثنين لكل كتلة وفقاً لشروط التأهيل والكفاءة للمنصب.

وأكد تقليص عدد الوزارات إلى 18 وزارة عوضاً عن عشرين، حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية، قائلاً: إن "بعض الوزارات تم تحويلها إلى مجالس عليا".

وكانت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توافقا على اختيار الخبير الأممي الدكتور عبدالله حمدوك لتولي رئاسة وزراء السودان خلال الفترة الانتقالية.

وأدى الأسبوع الماضي أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس علي بابكر بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وتضم عضوية المجلس السيادي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر عطا، واللواء إبراهيم جابر كريم، والأستاذ حسن محمد إدريس، والدكتور الصديق تاور كافي، والأستاذ محمد الفكي سليمان، والأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي، والأستاذة عائشة موسى السعيد، والأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.