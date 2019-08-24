سفينة حربية بريطانية قرب مضيق هرمز لحماية السفن

قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إنها أرسلت سفينة حربية جديدة "إتش إم إس ديفندر" إلى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية التي تواجه من حين لآخر اعتداءات من قبل المليشيات الإيرانية.

وأضافت الوزارة البريطانية في بيان أن السفينة "ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان إبحار السفن في الشرق الأوسط بأمان".

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس "بريطانيا مستعدة لحماية حرية الإبحار في كل مرة تتعرض للخطر".

وأوصح البيان أن السفينة غادرت ميناء بورتسماوث في الثاني عشر من الشهر الجاري إلى جانب سفينة "إتش إم إس كنت".

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وأشار إلى أن السفينتين ستعملان إلى جانب شركاء دوليين في إطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الأمن البحري، والتي أعلنت بريطانيا، مطلع الشهر الجاري، مشاركتها فيها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.





وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة "إتش إم إس مونتروز" تبقى في المنطقة، وعبرت حتى الآن أكثر من 30 مرة في مضيق هرمز.

وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية قاسية على طهران.

وتكثفت هذا الصيف مع الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج، نسبتها واشنطن لطهران التي تنفي تورطها فيها.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي احتجزت إيران ناقلة النفط السويدية "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بعد 15 يوماً على حجز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" قبالة سواحل جبل طارق.