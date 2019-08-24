رئيس وزراء الهند يغادر الإمارات في ختام زيارة رسمية

غادر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي دولة الإمارات العربية اليوم السبت، في ختام زيارة رسمية قام بها إلى البلاد.



وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وفي وقت سابق السبت، قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء الهند "وسام زايد"، تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إطلاق طابع بريدي تذكاري خاص بمناسبة مرور 150 عاما على مولد الزعيم الهندي "المهاتما غاندي".





وعقب تقلده الوسام الرفيع، قال رئيس وزراء الهند عبر حسابه على تويتر "أشعر بالتواضع للحصول على "وسام زايد"، وهذه الجائزة ليست لفرد بل هي جائزة لروح الثقافة الهندية وأكرسها لمهارات وقدرات 1.3 مليار هندي، أشكر حكومة دولة الإمارات على هذا الشرف".

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وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات منح في أبريل/نيسان الماضي ناريندرا مودي "وسام زايد"، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، تقديراً وتثميناً لدوره في دعم وترسيخ علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين الصديقين على الصعد كافة.

ووصل رئيس وزراء الهند، الجمعة، إلى أبوظبي، في زيارة إلى الإمارات هي الثالثة له منذ توليه منصبه، وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، جلسة مباحثات، السبت، مع مودي حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.







وتحظى الإمارات والهند بعلاقات تاريخية راسخة زادت قوتها منذ الزيارة التي قام بها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الهند عام 1975، حيث أسهمت في ترسيخ هذه العلاقة ووضع الأسس القوية لها.

وتعود أول زيارة لمسؤول هندي رفيع إلى الإمارات إلى عام 1976، حينما أجرى رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي أحمد زيارة رسمية هي الأولى لرئيس هندي للإمارات، لتتوالى بعدها زيارات متبادلة تثبت مدى التزام الطرفين بتقوية أواصر التعاون وفتح المجال أمام المزيد من التقدم في جميع المجالات.

وتتويجاً لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، قام ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الحالي بزيارة رسمية للإمارات في عام 2015، أسهمت في تمتين العلاقة بين البلدين وأسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات.

كما زار مودي الإمارات للمرة الثانية عام 2018، وشهدت الزيارة توقيع 4 مذكرات تفاهم، بهدف تعزيز الشراكات الثنائية والتعاون بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.