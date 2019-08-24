سعر الدولار في مصر اليوم السبت 24 أغسطس 2019

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع في تعاملات محدودة لدى شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي لفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 16.51 جنيه للشراء 16.61 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنكي مصر والشركة المصرفية العربية الدولية.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار ليسجل 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص مصري، 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك الأهلي اليوناني وبلوم والعربي الأفريقي.

وعرض بنك التعمير والإسكان أقل سعر للدولار عند 16.49 للشراء و16.59 للبيع .

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وخفض البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.25% و15.25% على الترتيب.

وتوقع محللون، استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم، أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى انتعاش حركة الاستثمارات بين شركات القطاع الخاص في البلاد، مؤكدين أن الخفض لن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، أو على ودائع المصريين في البنوك، لأن الفائدة لا تزال عند مستوى جذاب.

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وزاد صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.

وبالنسبة إلى باقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري فقد سجل سعر شراء اليورو 18.27 جنيه والبيع 18.46جنيه، واستقر سعر الإسترليني عند 20 جنيها للشراء والبيع 20.39 جنيه.

وبالنسبة إلى العملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.29 جنيه للشراء مقابل 54.67 جنيه للبيع.

وفي يوليو/تموز الماضي، هبط التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 8.7% من 9.4% في يونيو/حزيران في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا أن ترتفع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم دفعت أسعار الوقود إلى الارتفاع بين 16 و30%.