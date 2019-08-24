رئيس وزراء البحرين: زيارة مودي تؤكد عمق العلاقات مع الهند

رحب رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إلى البحرين، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة استقبل في مطار البحرين، اليوم السبت، ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة.

ويجري مودي، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، محادثات تتناول سبل تطوير العلاقات القائمة بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





من جانبه، أكد رئيس الوزراء البحريني أهمية الزيارة في توطيد التعاون الثنائي المتميز بين البلدين وفتح آفاق جديدة تخدم المصالح المشتركة.

ونوه بعمق ومتانة روابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين البحرين والهند، مشيداً بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر، بفضل اهتمام قيادتي البلدين ومساعيهما المشتركة للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين.

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بدوره، أعرب رئيس الوزراء الهندي عن سعادته بزيارة البحرين تلبية لدعوة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، معبراً عن شكره وتقديره له على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، تجسيداً لما يربط بين البلدين والشعبين الصديقين من صداقة تاريخية وطيدة ومتميزة.

وأكد أن الهند والبحرين تربطهما علاقات تاريخية ممتدة من الصداقة والتعاون البنّاء في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز ودفع هذه العلاقات الوثيقة إلى الأمام بما يلبي تطلعات البلدين.





وعقب مراسم الاستقبال، توجه موكب رئيس الوزراء البحريني ورئيس الوزراء الهندي إلى قصر القضيبية؛ حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي غادر في وقت سابق السبت دولة الإمارات العربية في ختام زيارة رسمية قام بها إلى البلاد.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

