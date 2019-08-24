مقتل 12 في هجوم إرهابي لـ"بوكو حرام" بالنيجر

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2019/8/24 06:30 م بتوقيت أبوظبي
عناصر مسلحة تابعة لحركة بوكو حرام الإرهابية - أرشيفية
قتل 12 شخصاً في هجوم شنه تنظيم بوكو حرام الإرهابي جنوب شرق النيجر، على الحدود مع نيجيريا، وفق ما أفاد به مسؤول محلي.
وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس "إن الهجوم الذي شنته عناصر بوكو حرام، مساء الجمعة، في منطقة "غيسكيرو" الحدودية بإقليم ديفا قرب بحيرة تشاد، أسفر عن مقتل 12 قروياً"، مشيرا إلى أن 11 منهم قتلوا بالرصاص دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.
وباتت هذه المنطقة المتاخمة لنهر "يوبي"، الذي يشكل حدوداً طبيعية بين النيجر ونيجيريا منذ سنوات، مسرحاً لحوادث الفتل والخطف على أيدي تنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وفي مارس/آذار الماضي، أسفر هجومان في المنطقة نفسها عن مقتل 8 مدنيين و7 شرطيين.
وأسفرت هجمات بوكو حرام الإرهابية منذ بدء التنظيم في 2009 في شمال شرق نيجيريا، عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1,8 مليون شخص في هذا البلد.
وامتد العنف إلى النيجر المجاورة وتشاد والكاميرون، ما دفع هذه الدول لتشكيل تحالف عسكري إقليمي هو القوة المختلطة متعددة الجنسيات، لمواجهة إرهابيي بوكو حرام.
وفي النيجر، قتل التنظيم الإرهابي 88 مدنياً في مارس/آذار، فيما أجبر أكثر من 18 ألف شخص على الفرار من منازلهم بعد سلسلة اعتداءات دامية، كما ذكرت الأمم المتحدة.
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