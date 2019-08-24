صحيفة ألمانية: تركيا محاصرة سياسيا وعسكريا في سوريا

قالت صحيفة "هاندلس بلات" الألمانية، السبت، إن تركيا باتت محاصرة سياسيا وعسكريا في سوريا بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون، لافتة إلى أن أنقرة باتت الحلقة الأضعف والأقل تأثيرا.

وأضافت الصحيفة "أظهرت تطورات الأيام الماضية أن أنقرة خاضت مقامرة غير محسوبة في سوريا، سيطر الجيش السوري على خان شيخون في إدلب، وتجول جنوده في مواقع استراتيجية على مرمى حجر من القوات التركية".

وتابعت "تركيا محاصرة في سوريا عسكريا وسياسيا، وعلى الرغم من أن الخارجية التركية حذرت من أن دمشق تلعب بالنار إلا أن أنقرة تفقد خياراتها بشكل تدريجي في سوريا".

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ومضت: روسيا التي نسقت مع تركيا في أكثر من مناسبة منذ ٢٠١٦ يبدو وكأنها تفكك الوجود التركي في سوريا خطوة خطوة".

وأوضحت "سوريا وروسيا تعملان على طي صفحة الوجود التركي بسوريا، والكرملين أيد بشكل واضح سيطرة الجيش السوري على خان شيخون، حينما قال في بيان إنه لا بد من الترحيب باستعادة دمشق السيطرة على المدن الرئيسية، في إطار عملية مكافحة الإرهاب في إدلب".

وأشارت الصحيفة إلى أن تطورات الأحداث تظهر أن تركيا باتت الطرف الأضعف والأقل تأثيرا في سوريا، إلا أن الصحيفة حذرت من أن تصعيد الموقف في إدلب واندلاع مواجهات كبيرة سيحمل تداعيات صعبة لأوروبا".

وحذرت الصحيفة الألمانية من أن الآلاف من السوريين سيتركون ديارهم حال اندلاع مواجهات كبيرة، وهذا السيناريو يهدد أوروبا بموجة لاجئين جديدة".

وقبل أيام، سيطر الجيش السوري على مدينة خان شيخون ومناطق محيطة، وقطع الطريق على رتل عسكري تركي ومنعه من الوصول إلى نقطة مراقبة في بلدة مورك المجاورة.