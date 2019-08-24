بريطانيا ترسل سفينة حربية إضافية الى مياه الخليج

وكالات - الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية السبت أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي “اتش ام اس ديفندر”الى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية، حيث التوتر على أشده مع إيران.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفينة “ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان إبحار السفن في الشرق الاوسط بامان”.

واعلن وزير الدفاع بن والاس “بريطانيا مستعدة لحماية حرية الابحار في كل مرة تتعرض للخطر”.

وغادرت السفينة ميناء بورتسماوث في الثاني عشر من الشهر الجاري الى جانب سفينة “اتش ام اس كنت”. وستعمل السفينتان “الان الى جانب شركاء دوليين في اطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الامن البحري” والتي اعلنت بريطانيا مطلع الشهر مشاركتها فيها الى جانب الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة ان سفينة “اتش ام اس مونتروز” تبقى في المنطقة وعبرت حتى الآن أكثر من 30 مرة في مضيق هرمز.

وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي الايراني في أيار/مايو 2018 واعقبه فرض عقوبات اميركية قاسية على طهران. وتكثفت هذا الصيف مع الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج نسبتها واشنطن لطهران التي تنفي تورطها فيها.

وفي 19 تموز/يوليو احتجزت ايران ناقلة النفط السويدية “ستينا امبيرو” التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بعد 15 يوما على حجز السلطات البريطانية ناقلة النفط الايرانية “غريس 1” قبالة سواحل جبل طارق.