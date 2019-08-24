تعاون أردني عراقي لاستخدامات الطاقة الذرية

وكالات - الخليج 365

وقع الأردن والعراق اليوم (السبت) ، بروتوكول تعاون في مجال البحوث المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإنتاج النظائر المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.

وأفاد بيان هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن البروتوكول يتيح الفرصة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية العراقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ونقل البيان عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان الذي وقع البروتوكول مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا العراقي قصي عبد الوهاب السهيل، قوله إن الخطوة تؤسس للتعاون بين البلدين على المدى القريب والمتوسط في مجال استخدام الطاقة النووية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات كافة، ومنها تزويد السوق العراقي بالنظائر المشعة الطبية والصناعية لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة في العراق .

من جانبه أبدى الوزير العراقي استعداد بلاده للتعاون في مجالات تصدير مادة نظير اليود المشع -131 لاستخدامه لأغراض الطب النووي التشخيصي والعلاجي وعلى شكل محلول أو كبسولات وبالنشاط الاشعاعي المطلوب.

وِعرض الوزير السهيل المجالات التي يمكن تدريب الكوادر العراقية فيها، مثل فيزياء المفاعلات، والوقاية الاشعاعية، وانتاج النظائر المشعة واستخداماتها الطبية والصناعية، والتحاليل النووية ضمن حقل التنشيط النيوتروني، وإدارة ومعالجة النفايات المشعة، إضافة إلى التدريب على متطلبات برامج السلامة والأمن والأمان النووية.

وعلى هامش الزيارة زار أعضاء الوفد العراقي مرافق المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.

يشار إلى أن الأردن ينتج نظائر اليود 131- والمولبيديوم 99- والأيريديوم 192- المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، ضمن شروط الرخصة التشغيلية الممنوحة للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

كما شرعت الهيئة بتسويق اليود 131 للمستشفيات ومراكز الطب النووي الأردنية لاستخدامها في الفحوصات التشخيصية والعلاجية كخطوة لتغطية الاحتياجات المحلية، وتوسيع نطاق انتاج النظائر المشعة ورفع طاقة الانتاج لتشمل نظائر طبية وصناعية أخرى وبالأخص الأيريديوم 192 . /نهاية الخبر/