بلدية داربعشتار: كنا السباقين باعتماد الفرز من المصدر منذ سنتين

أفادت بلدية داربعشتار - ​الكورة​ بأنه "بعد تفاقم ​أزمة النفايات​ في الآونة الأخيرة، عملت بلدية داربعشتار بكل طاقاتها على إيجاد حلول لمعالجة الأزمة وفق ما تيسر لديها من إمكانيات وقد اتبعت العديد من الخطوات التي أثبتت نجاحها وميزتها عن غيرها من البلديات، فقد كانت السباقة منذ سنتين باعتماد طريقة الفرز من المصدر وتعمل حاليا على إيجاد حل جذري للمشكلة من خلال إنشاء معمل لفرز و​معالجة النفايات​ يتمتع بمواصفات تقنية وعالمية عالية ويراعي جميع الشروط القانونية المفروضة بيئية، صحية، فنية وهذا المشروع لا يزال قيد الدرس وفي مرحلة المفاوضات والمناقشات وعندما يصبح متكاملا ونهائيا ستعمل ​البلدية​ على إعلانه بشكل رسمي وتحديد الموقع الذي سيقام عليه وبالتالي فإن المعلومات التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي حوله تفتقر الى الدقة والموضوعية ولا تراعي أدنى الشروط الشكلية وصادرة عن جهة غير مسؤولة وغير صالحة وبالتالي تكون دون جدوى وتهدف الى عرقلة المشروع وإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام".

وفي بيان لها، أكدت البلدية "أنها الجهة الوحيدة الصالحة لاتخاذ القرار فيما خص مشروع إنشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات وهو المرجع الوحيد المخوّل إعطاء أي معلومات أو ​تفاصيل​ دقيقة حول المشروع، لذلك يود المجلس أن يطمئن جميع أبناء داربعشتار أنه إنطلاقا من الثقة التي أولوه إياها يعمل جاهدا لما فيه خير البلدة ويحرص كل الحرص على تأمين المصلحة العامة لما فيه منفعة للجميع".