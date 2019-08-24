رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي المقداد، أن "الوضع الاقتصادي في البلد غير مريح، وعلى الحكومة العمل لتحصيل الحقوق وتعزيز الموارد ومحاربة الفساد، كما على القضاء أن يمسك الملفات لتخفيف نسبة العجز وتخفيف الأعباء من خلال تعزيز الجمارك وتحصيل الضرائب".
وخلال ندوة حول سلامة الغذاء نظمتها بلدية الهرمل بالتعاون مع "الهيئة الصحية الإسلامية"، قال المقداد: "نشد على أيدي الحكومة والرؤساء وكل مسؤول، لشد الأحزمة، وخصوصا أن موازنة 2020 على الأبواب، ولن نقبل بها على شاكلة موازنة 2019، لنخفف نسبة العجز الحقيقي وننهض بالبلد ونحفظه، ونحافظ على التحرير الثاني الذي تحقق بوحدة الجيش والشعب والمقاومة، ولننتصر اقتصاديا كما انتصرنا عسكريا".
كانت هذه تفاصيل خبر المقداد من الهرمل: لشد الأحزمة لأن الوضع الاقتصادي غير مريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.