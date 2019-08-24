المقداد من الهرمل: لشد الأحزمة لأن الوضع الاقتصادي غير مريح

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​علي المقداد​، أن "الوضع الاقتصادي في البلد غير مريح، وعلى الحكومة العمل لتحصيل الحقوق وتعزيز الموارد و​محاربة الفساد​، كما على القضاء أن يمسك الملفات لتخفيف نسبة العجز وتخفيف الأعباء من خلال تعزيز الجمارك وتحصيل الضرائب".

وخلال ندوة حول سلامة الغذاء نظمتها ​بلدية الهرمل​ بالتعاون مع "​الهيئة الصحية الإسلامية​"، قال المقداد: "نشد على أيدي الحكومة والرؤساء وكل مسؤول، لشد الأحزمة، وخصوصا أن موازنة 2020 على الأبواب، ولن نقبل بها على شاكلة موازنة 2019، لنخفف نسبة العجز الحقيقي وننهض بالبلد ونحفظه، ونحافظ على التحرير الثاني الذي تحقق بوحدة الجيش والشعب والمقاومة، ولننتصر اقتصاديا كما انتصرنا عسكريا".