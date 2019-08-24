أفادت معلومات ​صحفية​ بأنه "تم العثور على جثة بسام الأحمد من التابعية السورية، الذي غرق أمس قبالة ​شاطئ صيدا​، على عمق عشرة أمتار في البحر، وذلك بعد جهود مضنية استمرت حتى بعد ظهر اليوم، من قبل دوريات مشتركة من ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ وفوج اطفاء صيدا وبعد انتشال الجثة، تم نقلها إلى ​مستشفى صيدا الحكومي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة الغريق المفقود قبالة شاطىء صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.