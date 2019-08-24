مواعيد إجراء الاختبارات للمرشحين العسكريين للتطوع بصفة تلميذ ضابط في الكلية الحربية

اعلنت قيادة – ​الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان عن مواعيد إجراء الاختبارات (النفساني، الرياضي والطبي)، لجميع المرشحين العسكريين المقبولة طلباتهم للتطوع بصفة تلميذ ضابط لصالح قوى الجيش (ذكور وإناث)، ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، ​المديرية العامة للأمن العام​، ​المديرية العامة لأمن الدولة​ و​المديرية العامة للجمارك​ (للذكور فقط)، وذلك اعتبارًا من 26/8/2019 للاختبار النفساني، و29/8/2019 للاختبار الرياضي و2/9/2019 للاختبار الطبي وحتى الإنتهاء من تنفيذ الاختبارات للمرشحين كافة، على أن يخضع الناجحون في الاختبار النفساني للاختبار الرياضي، والناجحون في الاختبار الرياضي للاختبار الطبي.

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