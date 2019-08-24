لفت النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "إننا نأمل أن يكون تقويما فيتش وستاندرد اند بورز حافزا للتعجيل في الإصلاحات وتنفيذها بجدية، وتحييدها عن التجاذبات السياسية، فالتصنيف المقبل لن يرحم ​لبنان​ إذا تبين أن وعوده تفنيص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريد مكاري: للتعجيل بالاصلاحات لأن التصنيف المقبل لن يرحم لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.