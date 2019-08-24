تيمور جنبلاط عرض مع المطران العمار مواضيع عدة وقضايا متصلة بالمنطقة

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة ​المطران مارون العمار​ وكان عرض عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بالمنطقة. كذلك التقى جنبلاط رئيس المقر البطريركي في عين تراز المونسنيور ​انطوان قسطنطين​ الذي بحث معه مواضيع ذات صلة بمنطقة الجبل. والتقى عددا من الوفود عرضت قضايا إنمائية وحياتية واجتماعية وخدماتية عامة، وتقدمها رجال دين وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية، بحضور النائبين ​بلال عبدالله​ و​فيصل الصايغ​، ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب.

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