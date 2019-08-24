بزي: من دون الاستقرار السياسي والأمني سيحاصرنا الخطر

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي "اننا كلبنانيين استطعنا تفكيك ألغام الفترة الخطيرة التي مرت بها البلاد مؤخرا"، منبها إلى أنه "من دون الاستقرار السياسي والأمني، سيحاصرنا الخطر جميعا من كل الجوانب".
وخلال استقباله في مكتبه في بنت جبيل وفودا من المنطقة والجوار، شدد بزي على "أهمية مواجهة التحديات الراهنة بالتكافل والتضامن، وفي صدارتها شبح الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بثقلها على الشعب اللبناني"، متسائلا "هل نعطي لأنفسنا فترة سماح تجنبنا الخلافات والتوترات والحرتقات، ونجري مراجعة صريحة وواضحة لأدائنا ومواقفنا وإدارة شؤوننا".
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