البحث لا زال مستمرا عن غريق عند شاطئ صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان "عملية البحث ما زالت مستمرة على شاطئ مدينة صيدا من قبل فرق الدفاع المدني عن الشاب المفقود بسام الأحمد الذي غَرق يوم أمس الجمعة خلال ممارسة السباحة هو وصاحبه، حيث تمكن أحد روّاد الشاطئ ويدعى هاني حوراني بمساعدة بعض الشبان من إنقاذ أحدهم وهو في الرمق الأخير وتم نقله مستشفى لبيب الطبي في صيدا للمعالجة".
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