البحث لا زال مستمرا عن غريق عند شاطئ صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "عملية البحث ما زالت مستمرة على شاطئ ​مدينة صيدا​ من قبل فرق ​الدفاع المدني​ عن الشاب المفقود بسام الأحمد الذي غَرق يوم أمس الجمعة خلال ممارسة ​السباحة​ هو وصاحبه، حيث تمكن أحد روّاد الشاطئ ويدعى هاني حوراني بمساعدة بعض الشبان من إنقاذ أحدهم وهو في الرمق الأخير وتم نقله ​مستشفى​ لبيب الطبي في صيدا للمعالجة".

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