حملة مرورية في شوارع مدن القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قاد العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، اليوم السبت، إنه تم شن حملة مرورية مكبرة في شوارع مدينة بنها وشبرا الخيمة، لضبط المخالفين وتخفيف الضغط المروري في شوارع عاصمة المحافظة، ومنطقة الكباري ببنها.

وأسفرت مجهودات الحملة عن سحب 56 رخصة، وحجز 12 سيارة ودراجة و"توك توك"، و96 مخالف نموذج 125، والتصالح في 39 مخالفة، وتحصيل مبلغ 7850 جنيهًا، وتحرير 10 مخالفات سير عكس الاتجاه، وتحرير 60 مخالفة والتصالح فيها بإجمالي 3600 جنيه.

وأكد وكيل إدارة مرور القليوبية، أن الحملة تأتي في إطار تفعيل قانون المرور، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق عجيز، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية.

وأضاف وكيل المرور، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات لضبط كافة صور المخالفات.