وزير التعليم: بدء تدريب معلمي "أولى وثانية ثانوي" 14 سبتمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم، إن تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي، وفق نظام التقييم المعدل، جرى التخطيط له ليبدأ في 14 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن التدريب لن يقتصر على فترة معينة ولكنه يستمر طوال العام.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.

وأوضح الوزير أن التدريب ينقسم إلى شقين، أولهما تقني للتدريب على استخدام "التابلت" والشاشات التفاعلية، والتعامل مع بنك المعرفة، والشق الثاني يركز على استراتيجيات التدريس التي تركز على تنمية مهاراة الفهم لدى الطلاب.

ولفت الوزير إلى أنه يجري استكمال تزويد بنك المعرفة المصري بمناهج الصف الأول الثانوي، وكذلك مناهج الصف الثاني.

وأكد الوزير، أن المعلم المدرب فقط هو من يفيد الطلاب ويعينهم على التحضير وفقًا لنظام التقييم الجديد القائم على قياس مهارات الفهم ومهارات التفكير العليا، أما معلمي الدروس الخصوصية فلن يكونوا مفيدين وفي النهاية الاختيار للطالب:"للي بيسأل احجز دروس ولا لأ أنا بقولكم مش هتستفيد وهيبقى تضييع فلوس بس ولكم الاختيار".