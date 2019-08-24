التي أهلتها للمواقع القيادية.
أعربت إبتسام حسن الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودية وأول امرأة تتقلد منصب متحدثة إعلامية لوزارة بالمملكة، عن سعادتها باختيارها للمهمة في الحقل التعليمي والتربوي. وقالت إن هذه الخطوة تؤكد تمكين المرأة السعودية، والثقة في قدراتها وإمكاناتها
ويُعد قرار تعيين الشهري استمرارًا في إشراك المرأة السعودية بالتنمية، وتمكينها في سوق العمل بشكل شامل في كل المجالات والأنشطة، وتحقيقًا لرؤية 2030 التي تقتضيإشراك المرأة في جميع المجالات العملية والعلمية أسوة بالرجل.
يشار إلى أن إبتسام الشهري حاصلة على درجة الماجستير في «تربية الموهوبين»، وإحدى خريجات برنامج «خبرات»، الدفعة الأولى، ضمن برنامج «بناء القادة من أجل التغيير عن طريق المعايشة في المدارس». وتمتد خدمتها في الحقل التربوي والتعليمي لأكثر من ١٧ عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر أول متحدثة إعلامية لوزارة سعودية: تعييني خطوة جيدة لتمكين المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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