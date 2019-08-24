الرئيس الباكستاني يتهم الهند بنشر مئات الآلاف من قواتها في (جامو وكشمير)

قال الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، اليوم (السبت)، إن الهند نشرت مئات الآلاف من قواتها في إقليم جامو وكشمير (المتنازع عليه)، وفرضت حظر التجول وقطعت جميع المواصلات. وفرضت حظر التجول وقطعت جميع المواصلات. وحذر علوي - في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - من أن حياة الملايين من سكان كشمير في خطر، حاثا على ضرورة إطلاع المجتمع الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الهندية في المنطقة، على حد قوله. - من أن حياة الملايين من سكان كشمير في خطر، حاثا على ضرورة إطلاع المجتمع الدولي على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الهندية في المنطقة، على حد قوله.

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