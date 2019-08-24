ماكرون بعد لقائه ترامب: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مدينة "بياريتز" الفرنسية، وذلك قبيل بدء أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

واجتمع الزعيمان سويا لتناول الغداء عقب وصول ترامب للمدينة للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع، حيث تناقشا حول عدد من القضايا الهامة من بينها التغير المناخي وخفض الضرائب وغيرها.

وأكد ماكرون، في تصريحات عقب اللقاء، أن هناك هدفًا مشتركًا يتمثل في عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي،

فضلا عن ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة.

وأشار ماكرون إلى أن دول المجموعة تواجه عددا من التحديات والأزمات في : ليبيا وسوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا وإيران، مما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجموعة.

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وأضاف أن دول المجموعة تحتاج الى ايجاد حلول للتحديات ودعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة التفاوت في الضرائب المفروضة ، وإصلاح النظام التجاري العالمي ،

والحفاظ على البيئة والتنوع المناخي ، والحد من التغيرات المناخية وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي بالعلاقات الطيبة بين الولايات المتحدة وفرنسا، مشيرًا إلى أن واشنطن ستتسلم من فرنسا رئاسة مجموعة "السبع" خلال العام القادم.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الانترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.