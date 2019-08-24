الإعصار بايلو يلغي رحلات ويغلق مؤسسات ومدارس بجنوب تايوان

تأهبت تايوان للإعصار بايلو ،اليوم السبت، بإغلاق مؤسسات ومدارس في حين ألغت شركات الطيران مئات الرحلات وسط تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع أمواج البحر.
ووصل الإعصار إلى اليابسة بعد ظهر اليوم في مقاطعة بينجتونج الجنوبية محملا برياح سرعتها 137 كيلومترا في الساعة، وصنفته هيئة الأرصاد الجوية في تايوان عند أضعف مستوى من الأعاصير.
ونُقل مئات إلى أماكن آمنة في حين ألغيتأكثر من 350 رحلة جوية، ونشرت السلطات نحو 34 ألف جندي في الجنوب وسط مخاوف من حدوث فيضانات.
وهذه أول عاصفة تصل إلى اليابسة على الجزيرة منذ أكثر من عامين، وقد تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرابة 30 ألف منزل وفي فيضانات بجنوب البلاد.
وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من الرياح والأمطار فيجنوب تايوان بما في ذلك مدينة كاوهسيونج الساحلية حيث تقرر إغلاق المؤسسات والمدارس، كما أصدرت تحذيرا للبحارة في أنحاء الجزيرة.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عبور الإعصار مضيق تايوان والوصول إلى إقليم فوجيان الصيني خلال الساعات القادمة.
وعادة ما تضرب الأعاصير تايوان والصين والفلبين واليابان في النصف الثاني من العام، وتكتسب تلك الأعاصير قوة من مياه المحيط الهادي الدافئة أو بحر الصين الجنوبي.
وألحق الإعصار موراكوت دمارا بالجزيرة في عام 2009 حيث قتل قرابة 700 شخص معظمهم لاقى حتفه في انهيارات أرضية.
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