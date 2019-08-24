قريشي.. يبحث مع نظيره المالديفي الوضع في جامو وكشمير

أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اتصالاً هاتفيًا مع نظيره المالديفي عبد الله شاهد، حيث بحث الجانبان خلالها الوضع في جامو وكشمير.
وقال قريشي إن الإجراءات الأحادية التي قامت بها الهند لإلغاء
ومن جانبه، قال وزير الخارجية المالديفي إن بلاده تراقب الوضع عن كثب، كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصال الثنائي لبذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
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