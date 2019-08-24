قريشي.. يبحث مع نظيره المالديفي الوضع في جامو وكشمير

أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اتصالاً هاتفيًا مع نظيره المالديفي عبد الله شاهد، حيث بحث الجانبان خلالها الوضع في جامو وكشمير.

وقال قريشي إن الإجراءات الأحادية التي قامت بها الهند لإلغاء

الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير، تعارض قرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والقوانين الدولية، وتشكل خطرًا للأمن والسلام على الصعيد الإقليمي، حاثا المالديف على لعب دور لتخفيف معاناة الكشميريين ورفع الحظر والقيود في جامو وكشمير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.ومن جانبه، قال وزير الخارجية المالديفي إن بلاده تراقب الوضع عن كثب، كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصال الثنائي لبذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.