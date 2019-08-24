"التحالف" يسقط طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان في المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك، للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وبيّن أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيات الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة، ما سبّب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي، مشدداً على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.