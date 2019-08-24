كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يحاول إقناع قادة مجموعة السبع بعدم الإنخراط في التوترات التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت: "أنه يأمل في إقناع زعماء مجموعة السبع بالانسحاب من حرب تجارية تؤدي بالفعل إلى زعزعة النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ماكرون للفرنسيين في خطاب متلفز: "أريد أن أقنع جميع شركائنا أن التوترات، والتوترات التجارية على وجه الخصوص أمر سيء للجميع".

وتابع "يجب أن ننجح في الوصول إلى وقف التصعيد، وتحقيق الاستقرار في الأشياء وتجنب هذه الحرب التجارية التي تحدث بالفعل في كل مكان".

وقال ماكرون إنه يتعين على دول مجموعة السبع الانخراط في حوافز اقتصادية لمنع اقتصادات العالم من الوقوع في الركود.

وقال أيضًا: "يجب أن نجد طرقًا جديدة لإطلاق حوافز حقيقية، مشيرًا إلى معدلات الفائدة الهائلة التي قال إنها يجب أن تحفز البلدان على توفير ميزانية للقدرة على المناورة للاستثمار في مبادرات التعليم وخلق فرص العمل".