كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة الوزراء الرومانية تحصل على موافقة الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا اليوم السبت أن رئيسة الوزراء "فيوريكا دانشيلا" هي مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العاشر من نوفمبر، والتي أظهرت استطلاعات الرأي فوز كلاوس ايوهانس الوسطي الحالي بشكل مريح.

وتظهر آخر استطلاعات الرأي للناخبين أن يوهانيس حصل على حوالي 42٪ من الأصوات، تلاه أربعة متنافسين آخرين بنسبة 10-13٪، فيما احتلت "دانشيلا" المرتبة السادسة بحوالي 8٪.

وصرحت "دانشيلا": "أنا أقوى بكثير من كل هؤلاء الرجال (السياسيين) وهم يهتفون من الخطوط الجانبية. لقد أصبحت أول رئيسة وزراء لرومانيا، وسأصبح أول رئيسة لرومانيا ".

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وتجمع حوالي 1000 عضو من PSD في مؤتمر للحزب اليوم السبت وصوتوا بالإجماع لاختيار "دانشيلا" كمرشح الحزب الوحيد.

وكان الاقتراع الأوروبي هو أول اختبار شعبي لشعبة الأمن العام، والذي تعرض لانتقادات شديدة من جانب بروكسل وواشنطن بسبب إصلاحه القضائي والتغييرات التي أُدخلت على تشريعات مكافحة الكسب غير المشروع.

وستعقد رومانيا جولة ثانية من محاضرة الرئاسة في 24 نوفمبر إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية واضحة. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2020.