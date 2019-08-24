كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر الولايات المتحدة من وقف الأعمال التجارية أو مواجهة العواقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصين اليوم السبت إنها تعارض بشدة قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية بقيمة 550 مليار دولار وحذرت الولايات المتحدة من عواقب ذلك إذا لم تنهي "أفعالها الخاطئة".

وجاءت تصريحات وزارة التجارة الصينية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن واشنطن ستفرض رسومًا إضافية بنسبة 5٪ على البضائع الصينية، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن آخر تعريفات انتقامية على البضائع الأمريكية التي تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار.

وأضافت التصريحات: "هذه الحمائية التجارية الأحادية الجانب والبلطجة والضغط الأقصى تنتهك التوافق الذي توصل إليه رئيس الصين والولايات المتحدة، وتنتهك مبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، وتضر بشكل خطير بالنظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام التجاري الدولي العادي"، وزارة التجارة الصينية وقال في بيان يوم السبت.

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واضافت "الصين تحث الولايات المتحدة بشدة على عدم إساءة تقدير الموقف أو التقليل من تصميم الشعب الصيني."

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع إن إدارة ترامب تخطط لمحادثات شخصية بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في سبتمبر. ومن غير الواضح ما إذا كان الاجتماع الثنائي سوف يستمر.

وأدت الحرب التجارية المستمرة منذ عام بين أكبر اقتصادين في العالم إلى هياج الأسواق المالية وهزت الاقتصاد العالمي.