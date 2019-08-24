كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بينهم ضابط في انفجار جنوب الموصل بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت بمقتل 3رجال شرطة بينهم ضابط وإصابة شرطيين اثنين بجروح متفاوتة في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل400 كم شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن "انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تقل رجال الشرطة المحلية ظهر اليوم في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة 60كم جنوب الموصل، ما أسفر عن مقتل 3 منهم بينهم ضابط برتبة مقدم وإصابة اثنين آخرين.

Advertisements

وأوضح أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى، والقتلى إلى الطب العدلي في الموصل.

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.