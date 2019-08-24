كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: تظاهرات تطالب باتخاذ إجراءات من زعماء مجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الآلاف من النشطاء المناهضين للعولمة والبيئية إلى متظاهري سترة صفراء وانفصاليين من إقليم الباسك اليوم السبت بالقرب من منتجع بياريتز الساحلي الفرنسي للمطالبة باتخاذ إجراء من مجموعة السبع وزعماء العالم الآخرين الذين سيجتمعون هناك.

وتجمهر المتظاهرون في بلدة هينداي القريبة على الحدود الفرنسية مع إسبانيا للاحتجاج على السياسات الاقتصادية والمناخية التي تتبعها الدول الصناعية الرائدة في العالم وتشجيع البدائل.

وقال آلان ميسانا (48 عامًا) وهو كهربائي يرتدي سترة صفراء وهو رمز للمظاهرات المناهضة للحكومة التي نظمت في فرنسا منذ شهور: "كبار القادة الرأسماليون موجودون هنا وعلينا أن نظهر لهم أن القتال مستمر."

وأضاف: "إنها أموال أكثر للأثرياء ولا شيء للفقراء، نرى غابات الأمازون تحترق وذوبان القطب الشمالي. وقال إن القادة سوف يسمعوننا.

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ولوح المتظاهرون بلافتات لأسباب تتراوح بين حقوق المثليين إلى فلسطين، لكن رسائلهم كانت موجهة بقوة إلى قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان وإيطاليا الذين من المقرر أن يبدأوا ثلاثة أيام من المحادثات ايوم السبت.

ويحرس أكثر من 13000 من ضباط الشرطة، يدعمهم الجنود موقع قمة بياريتز

وجاء المتظاهرون من جميع أنحاء فرنسا وخارجها بما في ذلك عبر الحدود، حيث كان الانفصاليون الباسك أيضا حريصين على إظهار تضامنهم.