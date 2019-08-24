وحوش بشرية تغتصب فتاة قاصر بسطح منزلها..ووالدتها: “حكرونا” اغتصبوها تحت التهديد بالسلاح في واضحة النهار 

تعرضت فتاة قاصر، مساء أمس الجمعة، للإغتصاب بطريقة وحشية في سطح إحدى عمارات “الضحى” ببني ملال، من طرف شخصين لازال البحث جاريا عنهما.

وحسب ما أفدت به أم الضحية ل “اليوم 24″، فإن ابنتها التي تبلغ حوالي 16 سنة من عمرها، تعرضت للاغتصاب تحت التهديد بالسلاح، عصر يوم أمس الجمعة د، بحي الضحى ببني ملال.

وأشارت الأم في حديثها، إلى أن ابنتها كانت في طريقها لإقتناء الخبز، فاعترض سبيلها شخص كان رفقة صديقه على متن دراجة نارية، وأشهر في وجهها سلاحا أبيضا وهددها بقتلها إن صرخت أو استنجدت بالجيران، ليصعد بها إلى سطح العمارة، وقام باغتصابها بالقوة، ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن الضحية شرعت في الصراخ والاستنجاد بالساكنة، ليتم نقلها إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، الذي خضعت به للإسعافات الأولية.

هذا وقد باشرت المصالح الأمنية ببني ملال تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، ومن أجل تحديد هوية المجرمين الذي اقترفوا هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة.