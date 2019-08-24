“بريميرليغ”.. لامبارد ينجح في تحقيق أول انتصار مع تشلسي

نجح تشلسي اليوم السبت، في العودة بالانتصار من ميدان مضيفه نوريتش سيتي، بثلاثة أهداف لاثنين، برسم ثالث جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، بعدما تقدم الضيوف في الدقيقة الثالثة عن طريق تامي أبراهام، ليعدل ثلاث دقائق بعد ذلك تود كانتويل الكفة سريعا لنوريتش سيتي، ثم تقدم “البلوز” من جديد عند الدقيقة 17 بواسطة اللاعب ماسون مونت، غير أن تيمو بوكي سجل هدف التعديل لصاحب الأرض بعد مرور نصف ساعة على بداية المواجهة.

واستطاع تشلسي في الجولة الثانية من المباراة التي احتضنها ملعب “كارو رود”، من حسم نتيجتها لصالحه، بهدف أحرزه أبراهام في الدقيقة 68، مسجلا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء، والثالث لفريقه.

وحقق فرانك لامبارد مدرب تشلسي، أول انتصار له منذ توليه الإشراف على تداريب فريقه السابق، علما أنه خسر في الأسبوع الأول أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، وتعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله.