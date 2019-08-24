أحمد شوبير يؤكد رحيل أزارو عن الأهلي المصري

أصبح رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو، عن فريقه الحالي الأهلي المصري، مسألة وقت ليس إلا، وذلك بسبب الانتقادات الحادة التي وُجهت له في الفترة الأخيرة من طرف جماهير نادي القرن.

وأكد الإعلامي المصري وحارس مرمى الأهلي سابقا، أحمد شوبير، أن إدارة الأهلي قررت التخلي عن أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رسميا الأهلي يوافق على احتراف وليد أزارو، والقرار الرسمي خلال 48 ساعة، كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد، والإعلان خلال أيام”.

وهتفت جماهير بطل مصر ضد صاحب 24 عاما، أمس الجمعة، خلال مباراة إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، أمام أطلع برا من جنوب السودان، حيث طالبت اللاعب بالرحيل.

يذكر أن وليد أزارو الذي غاب عن لقاء أمس، لاختيارات المدرب التقنية، انضم إلى الأهلي المصري خلال الميركاتو الصيفي لعام 2017، قادما من الدفاع الحسني الجديدي.