بالصور.. حكيمي سعيد بمساهتمه في انتصار دورتموند

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عبر الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي يخوض موسمه الثاني رفقة بروسيا دورتموند الألماني بنظام الإعارة من ريال مدريد الإسباني، عبر عن سعادته بانتصار فريقه أمس الجمعة، على مضيفه كولن في ثاني جولات “البوندسليغا”.
ونشر حكيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورا له أثناء تسجيله واحتفاليته بالهدف الثاني لفريقه، وأرفقها بالتعليق التالي: “سعيد بالفوز”.
وساهم صاحب 20 عاما في انتصار بروسيا دورتموند، حين نجح في توقيع هدف التقدم لزملائه عند الدقيقة 86، مع العلم أن المباراة انتهت بفوز زملاء حكيمي بثلاثة أهداف لواحد، بالرغم من تأخرهم في النتيجة منذ الدقيقة 29 من الشوط الأول، وإلى حدود الـ20 دقيقة الأخيرة من الجولة الثانية.
وواصل دورتموند صدارته لجدول الترتيب منفردا بالمركز الأول مؤقتا، برصيد 6 نقاط، بعدما تغلب في الدورة الأولى على ضيفه أوغسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
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