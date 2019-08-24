أوّل روبوت بشريّ الهيئة أرسِل للفضاء يفشل في مهمته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشلت كبسولة فضاء روسية تحمل روبوتًا بشريَّ الهيئة، اليوم السبت، في الالتحام كما هو مخطط بمحطة الفضاء الدولية، بسبب مشاكل في نظام الإرساء، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء، نقلا عن بيان صادر عن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وقالت المحطة في بيانها إن المحطة الفضائية نفسها والطاقم المكون من ستة أشخاص في أمان.

بدوره، قال مدير الرحلات في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية، فلاديمير سولوفيف، إنه سيتم إجراء محاولة جديدة لالتحام السفينة يوم الإثنين المقبل.

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الكبسولة التي حملت الروبوت فيدور (أ ب)

وأشار سولوفيف إلى أن الروبوت لم يتم برمجته على القيام بعملية الالتحام يدويا.

وأُطلقت الكبسولة يوم الخميس، كجزء من اختبارات صاروخ جديد من المتوقع أن يحل محل (سويوز - إف جي) العام المقبل.

وتحمل الكبسولة روبوتًا يسمى فيدور، والذي سيُجري اختبارات لمدة أسبوعين على متن المحطة الفضائية.