شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من أفراد الحزام الأمني بكمين للقاعدة في محفد أبين والان مع التفاصيل

أصيب عدد من أفراد قوات الحزام الأمني بكمين يعتقد أنه للقاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن. وقالت مصادر خاصة إن قوات الحزام تعرضت لهجوم على خط مديرية المحفد. وأضافت المصادر أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من أفراد تلك القوة. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث، لكن الهجوم أتى بالتزامن مع المواجهات الدائرة في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة بين قوات الانتقالي وألوية موالية لهادي.

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