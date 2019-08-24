شكرا لقرائتكم خبر عن رجوي: حان الوقت لينهي المجتمع الدولي الحصانة الممنوحة لنظام إيران والان مع التفاصيل
قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن الوقت حان لكي ينهي المجتمع الدولي الحصانة التي منحها منذ ثلاثة عقود لقادة نظام الملالي من المحاسبة على جرائمهم.
وأضافت: حان الوقت لكي يحال ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران خاصة ملف الإعدامات في ثمانينات القرن الماضي ومجزرة 1988 إلى مجلس الأمن الدولي.
وأكدت أن الوقت حان لتقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة بسبب ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية.
وتابعت: حان الوقت لكي يعترف العالم بحق الشعب الإيراني في المقاومة وفي النضال من أجل إسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
وناشدت المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الأعضاء في هذا المجلس ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية الأخرى المعنية، والاتحاد الأوربي والمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين عن العدالة في كافة أرجاء العالم لأن يهبّوا من أجل إنهاء حصانة المسؤولين عن مجازر نظام إيران.
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