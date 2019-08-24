تركيا: انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة مع أميركا الخاص بالمنطقة الآمنة في سوريا

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن آكار قوله في مؤتمر صحفي، إنه "تم انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة مع القوات الأمريكية حول المنطقة الآمنة بسوريا بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً".وأضاف آكار، أن "أولى الطلعات المشتركة للمروحيات مع الولايات المتحدة تجري اليوم، كما تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات الإرهابيين".

وأوضح :"سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتنا أو وجودنا في إدلب".

