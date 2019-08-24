وكيل اعمال كاتانيتش: علاقتي بالمدرب تتعلق بعقده

2019-08-24 | 15:34
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اكد الوسيط الايراني، بهروز دزهبود، ان علاقته بمدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، قانونية فقط.
واوضح ان "كاتانيتش عاقد العزم للغاية ومستعد للارتقاء بالمنتخب الوطني العراقي إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس العالم 2022".
واضاف "شكراً للاتحاد العراقي على ثقته به عندما طلب منه البقاء ولكن النجاح يأتي مع العمل الجماعي والدعم والمساندة والعمل الجاد".
واردف بهروز "بصفتي وكيل المدرب ومستشاره القانوني أؤكد أن علاقتي معه تتعلق فقط بعقده والمساعدة القانونية إذا لزم الأمر، هذا كل شيء. أتمنى كل النجاح لفريق العراق الوطني".
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