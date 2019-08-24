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وكيل اعمال كاتانيتش: علاقتي بالمدرب تتعلق بعقده

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2019-08-24 | 15:34

وكيل اعمال كاتانيتش: علاقتي بالمدرب تتعلق بعقده

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اكد الوسيط الايراني، بهروز دزهبود، ان علاقته بمدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، قانونية فقط.
وقال بهروز في منشور عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" انه "على الرغم من الكثير من الشائعات والأخبار غير الصحيحة والاتهامات، وعلى الرغم من استعداد بعض الأشخاص الذين كانوا يرغبون بخلق المشاكل للمدرب، أصبحت الآن فخوراً لاعلن أن السيد كاتانيتش قد جدد عقده لمدة عام آخر".

واوضح ان "كاتانيتش عاقد العزم للغاية ومستعد للارتقاء بالمنتخب الوطني العراقي إلى المرحلة التالية من تصفيات كأس العالم 2022".

واضاف "شكراً للاتحاد العراقي على ثقته به عندما طلب منه البقاء ولكن النجاح يأتي مع العمل الجماعي والدعم والمساندة والعمل الجاد".

واردف بهروز "بصفتي وكيل المدرب ومستشاره القانوني أؤكد أن علاقتي معه تتعلق فقط بعقده والمساعدة القانونية إذا لزم الأمر، هذا كل شيء. أتمنى كل النجاح لفريق العراق الوطني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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