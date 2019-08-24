بالوثيقة: مجالس المحافظات تدعو الحكومة لفرض سيطرتها على جميع الاجواء العراقية

دعت مجالس المحافظات، السبت، الحكومة المركزية إلى فرض سيطرتها على جميع الاجواء العراقية والحدود البرية والبحرية.



وأضاف البيان، أن "ممثلي 15 محافظة اتفقوا على تفعيل دور المنظمة التنسيقية العراقية للحكم المحلي وصلاحياته، وتفعيل اللامركزية الإدارية وفق الدستور التي تخص الحكم المحلي وصلاحياته". وذكر بيان للهيئة العامة لمؤتمر مجالس المحافظات تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجالس المحافظات عقدت مؤتمرها الأوال في محافظة كربلاء، وبعد المناقشات والحوارات اتفق الحاضرون على دعوة الحكومة لفرض سلطتها على جميع الأجواء العراقية والحدود البرية والبحرية"، مؤكداً أن "المجالس اكدت دعمها للقوات المسلحة والمؤسسات الأمنية كافة للحفاظ على أمن العراق".وأضاف البيان، أن "ممثلي 15 محافظة اتفقوا على تفعيل دور المنظمة التنسيقية العراقية للحكم المحلي وصلاحياته، وتفعيل اللامركزية الإدارية وفق الدستور التي تخص الحكم المحلي وصلاحياته".

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