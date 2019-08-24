تأجيل محاكمة البشير في اتهامات الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في التهم المتعلقة بالفساد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق إلى السبت المقبل، لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إليه.

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