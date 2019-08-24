رئيس وزراء الهند: أشعر بالتواضع للحصول على "وسام زايد"

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السبت 24 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
قال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند ان لقاءه اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان ممتازاً، مؤكداً انه يشعر بالتواضع لحصوله على "وسام زايد" وان هذه الجائزة ليست لفرد بل هي جائزة لروح الثقافة الهندية لتكريس مهارات وقدرات 1.3 مليار هندي.
وكتب رئيس وزراء الهند في حسابة على "تويتر": "كان لقائي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ممتازا. تحدثنا عن مواضيع متعددة بما فيها سبل تحسين العلاقات التجارية والثقافية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإن التزامه الشخصي بعلاقات ثنائية وطيدة قوي للغاية."
وتابع "أنا أشعر بالتواضع للحصول على "وسام زايد". وهذه الجائزة ليست لفرد بل هي جائزة لروح الثقافة الهندية وأكرسها لمهارات وقدرات 1.3 مليار هندي. أشكر حكومة دولة الإمارات على هذا الشرف."
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