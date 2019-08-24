توقعات حالة الطقس في الإمارات ليوم غد الأحد

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السبت 24 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.



وأضاف أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38كم/س أحياناً.

أما الخليج العربي فخفيف إلى متوسط الموج وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 الثاني عند الساعة 42:19.

الجزر الأول عند الساعة 38:11 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثاني عند الساعة 06:51.

والجزر الاول عند الساعة 10:31 الثاني عند الساعة 23:33.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى:

أبو ظبي 44 31 60 15

دبي 44 32 65 20

الشارقة 43 30 65 20

عجمان 44 31 60 20

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أم القيوين 43 30 65 20

رأس الخيمة 44 32 55 15

الفجيرة 35 30 80 50

العين 44 32 45 10

ليوا 45 31 55 15

الرويس 41 29 65 25

السلع 42 30 60 20

دلما 40 33 75 30

طنب الكبرى 39 30 75 40

طنب الصغرى 39 30 75 40

أبو موسى 39 30 75 40